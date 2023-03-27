По данным UBS, 61% миллионеров-коллекционеров выделяют до 30% от общего портфеля на этот эксклюзивный класс активов
Владение недвижимостью для получения пассивного дохода является одним из самых больших мифов в инвестировании - но вот 1 простой способ сделать так, чтобы это действительно работало
Более того, число действительно высокодоходных людей - тех, кто зарабатывает более $750 000 - сократилось почти на 10% за тот же период.
Некоторые предполагают, что богатая элита покидает Нью-Йорк из-за высоких налоговых ставок штата. Хотя трудно точно сказать, почему люди переезжают, потеря высокодоходных людей может повлиять на доходы города от подоходного налога.
Для сравнения: 41 000 человек, входящих в 1% самых высокооплачиваемых в городе, платят более 40% всех подоходных налогов. 450 000 человек, входящих в первые 10%, платят около двух третей всех подоходных налогов.
Другими словами, остальные 90% налогоплательщиков обеспечивают около одной трети доходов города от подоходного налога.
Супербогатые жители Нью-Йорка, включая миллиардера Карла Икана, массово покидают город
В период с 2019 по 2020 год число жителей Нью-Йорка, зарабатывающих от $150 000 до $750 000, сократится почти на 6%, согласно данным Независимого бюджетного управления Нью-Йорка.
По данным UBS, 61% миллионеров-коллекционеров выделяют до 30% от общего портфеля на этот эксклюзивный класс активов