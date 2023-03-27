Супербогатые жители Нью-Йорка, включая миллиардера Карла Икана, массово покидают город

По данным UBS, 61% миллионеров-коллекционеров выделяют до 30% от общего портфеля на этот эксклюзивный класс активов



Владение недвижимостью для получения пассивного дохода является одним из самых больших мифов в инвестировании - но вот 1 простой способ сделать так, чтобы это действительно работало



Более того, число действительно высокодоходных людей - тех, кто зарабатывает более $750 000 - сократилось почти на 10% за тот же период.



Некоторые предполагают, что богатая элита покидает Нью-Йорк из-за высоких налоговых ставок штата. Хотя трудно точно сказать, почему люди переезжают, потеря высокодоходных людей может повлиять на доходы города от подоходного налога.



Для сравнения: 41 000 человек, входящих в 1% самых высокооплачиваемых в городе, платят более 40% всех подоходных налогов. 450 000 человек, входящих в первые 10%, платят около двух третей всех подоходных налогов.



Другими словами, остальные 90% налогоплательщиков обеспечивают около одной трети доходов города от подоходного налога.