На поставщика коммерческих автомобилей SAF Holland совершена кибератака

Затем системы были проверены и отключены от Интернета, сообщила компания в понедельник в Бессенбахе.
Производство было остановлено в некоторых местах, что в нынешних условиях может занять от семи до четырнадцати дней.
Руководство компании предполагает, что оно сможет наверстать упущенное в течение следующих трех месяцев.
Акции, котирующиеся на SDax, ненадолго упали в минус после того, как стало известно об атаке, но позже восстановили курс.
В последние месяцы хакеры атаковали: Aurubis, Continental и дочернюю компанию Telekom T-Mobile US.