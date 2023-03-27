На поставщика коммерческих автомобилей SAF Holland совершена кибератака

Затем системы были проверены и отключены от Интернета, сообщила компания в понедельник в Бессенбахе.

Производство было остановлено в некоторых местах, что в нынешних условиях может занять от семи до четырнадцати дней.

Руководство компании предполагает, что оно сможет наверстать упущенное в течение следующих трех месяцев.

Акции, котирующиеся на SDax, ненадолго упали в минус после того, как стало известно об атаке, но позже восстановили курс.

В последние месяцы хакеры атаковали: Aurubis, Continental и дочернюю компанию Telekom T-Mobile US.