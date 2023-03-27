5 признаков депрессии у собак, которые должны насторожить человека

Из-за плохого настроения, отсутствия энергии и других физических и психических симптомов может показаться, что невозможно выполнять даже элементарные повседневные задачи.



Как бы ни было неприятно это слышать владельцам домашних животных, важно знать, что животные тоже могут испытывать проблемы с психическим здоровьем. Именно поэтому владелец собачьего ТикТокера @buddysmartz снял информационное видео с 5 признаками депрессии у собак, которые должны насторожить людей. Конечно, это не единственные 5 признаков, но они отлично подходят для начала разговора.



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Замечали ли вы какие-либо из этих признаков у своей собаки? Если да - постарайтесь не волноваться. Эти действия не обязательно означают, что ваш лучший пушистый друг чувствует грусть или безнадежность.



"Моя собака делает все эти вещи, но она очень ленивая, поэтому я думаю, что это просто лень", - сказал @aaron_hines10. Это может быть! Отказ от еды, например, может быть вызван чем угодно, от проблем с зубами до придирчивости в еде. А измененное настроение может иметь так много причин!