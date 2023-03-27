Дрессировщик собак делает признание о парке для собак, которое должны услышать все родители домашних животных

На самом деле, она шутит, что собачьи парки и детские сады для собак помогают ей оставаться в бизнесе!



Так почему же эти социальные условия так вредны для наших мохнатых друзей? Причина может быть более тонкой - и более распространенной - чем вы думаете.



Просмотрите оригинал статьи, чтобы увидеть встроенные медиа.



Вам это знакомо? Если да, то вы не одиноки! Многие родители домашних животных имеют негативный опыт посещения собачьих парков или собачьих садиков, который полностью меняет поведение их щенка в окружении других собак. Нет нужды говорить, что это может быть труднопреодолимым препятствием, поэтому Мэг встречает так много новых клиентов в подобной ситуации.



"У меня был дог, который в 6 месяцев подвергся легкому нападению в первый раз в собачьем парке", - поделился комментатор @shhhhhan123. "Это привело к тому, что он всю жизнь был сууууууупер реактивным по отношению к другим собакам". Нам очень жаль, что вам обоим пришлось пережить нечто столь травмирующее!

Совершенно понятно, почему это изменило поведение вашей собаки по отношению к другим собакам, но не всегда требуется такое страшное событие, чтобы вызвать изменения в поведении.