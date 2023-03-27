Миссури: новое пристанище для курильщиков травки на Среднем Западе США

Они проехали три часа из Канзаса - где рекреационное употребление марихуаны все еще запрещено - чтобы сделать покупку.



"Они не легализуют его в Канзасе. Они не дадут нам медицинское (использование)", - говорит 64-летний Бургетт, одетый в джинсовую куртку.



Магазин с проходным окном находится в захудалой части Канзас-Сити, недалеко от шоссе и границы с Миссури, в основном консервативным штатом Среднего Запада, который последним легализовал рекреационное использование каннабиса.



Новое положение, одобренное избирателями на референдуме в ноябре, вызвало экономический бум в штате "Покажи мне", подпитываемый тысячами курильщиков травки из восьми штатов, расположенных вдоль его границ, большинство из которых не легализовали наркотик.



Для Бургетт проделать долгий путь "проще, чем достать его на улице".



В итоге она покупает жевательную резинку с ТГК, активным ингредиентом каннабиса, - один из популярных съедобных продуктов в стране, где более половины из 50 штатов в той или иной форме декриминализировали марихуану.



Бургетт, которая работала диетологом, и Найт, кондитер по образованию, сейчас оба на пенсии.