Николас Кейдж оставался в образе между съемками «Ренфилда», говорит режиссер

Режиссер "Ренфилда" Крис МакКей ("Лего Бэтмен фильм", "Завтра война") рассказал изданию Insider, что актер, чья преданность своим выступлениям стала легендарной, оставался в образе даже после остановки камеры.



"Какую бы сцену мы ни снимали, он на 100% оставался в этом образе и после того, как мы прекращали съемку", - сказал МакКей во время промоушена фильма в выходные.

"Так что если он немного замерз в сцене, то он немного побудет в таком состоянии между дублями. Но все равно он был готов к тому, что мы делали".



По словам МакКея, бывали даже случаи, когда ему приходилось вести "реальный разговор" о сцене с Кейджем, и актер все равно не переставал быть персонажем Дракулы.