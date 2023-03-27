Леди Гага снимается в сиквеле "Джокера" в роли Харли Квинн в Нью-Йорке

Она снимала сцены для проекта в мэрии Манхэттена, где к ней присоединились сотни статистов, стоявших на ступенях здания.



Одетая в образ звезды DC Comics, Гага была замечена в ансамбле, состоящем из красного жакета, черно-белой блузки с узором, черной юбки и сетчатых черных леггинсов.



Исполнительница песни "Hold My Hand" уложила свои длинные светлые локоны назад, а на глаза нанесла красный макияж в стиле клоуна.