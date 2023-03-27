Она снимала сцены для проекта в мэрии Манхэттена, где к ней присоединились сотни статистов, стоявших на ступенях здания.
Одетая в образ звезды DC Comics, Гага была замечена в ансамбле, состоящем из красного жакета, черно-белой блузки с узором, черной юбки и сетчатых черных леггинсов.
Исполнительница песни "Hold My Hand" уложила свои длинные светлые локоны назад, а на глаза нанесла красный макияж в стиле клоуна.
Леди Гага снимается в сиквеле "Джокера" в роли Харли Квинн в Нью-Йорке
16:28 2023-03-27
36-летняя певица была замечена на съемках сцен для предстоящего сиквела "Джокера" под названием "Джокер: Folie à Deux", в Нью-Йорке в субботу.
Она снимала сцены для проекта в мэрии Манхэттена, где к ней присоединились сотни статистов, стоявших на ступенях здания.