Согласно руководству голландских клиник спермы, доноры должны сдавать не более 25 детей или 12 женщин, чтобы предотвратить инбридинг, кровосмешение или психологические проблемы у детей-доноров.
Возможные последствия вызывают у меня тошноту".
Гражданский иск подан голландской матерью одного из детей г-на Мейера, которая назвалась только Евой и родила ребенка в 2018 году.
Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала его", - сказала она.
При мысли о том, какие последствия это может иметь для моего ребенка, мне становится плохо".
Donorkind хочет, чтобы суд обязал г-на Мейджера прекратить донорство и выяснить, в какие клиники он сдавал сперму.
Она также требует, чтобы вся его сперма, хранящаяся на складе, была уничтожена, если только она не будет предназначена для женщины, у которой уже есть один из его детей.
На серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в суд за повышенный риск инцеста
Нидерландский фонд Donorkind подал в суд на Джонатана Джейкоба Мейера, чтобы запретить ему сдавать сперму, и обвиняет его во лжи относительно количества детей, которых он отнял.
Согласно руководству голландских клиник спермы, доноры должны сдавать не более 25 детей или 12 женщин, чтобы предотвратить инбридинг, кровосмешение или психологические проблемы у детей-доноров.