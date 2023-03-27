На серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в суд за повышенный риск инцеста

Согласно руководству голландских клиник спермы, доноры должны сдавать не более 25 детей или 12 женщин, чтобы предотвратить инбридинг, кровосмешение или психологические проблемы у детей-доноров.



Возможные последствия вызывают у меня тошноту".

Гражданский иск подан голландской матерью одного из детей г-на Мейера, которая назвалась только Евой и родила ребенка в 2018 году.



Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала его", - сказала она.



При мысли о том, какие последствия это может иметь для моего ребенка, мне становится плохо".



Donorkind хочет, чтобы суд обязал г-на Мейджера прекратить донорство и выяснить, в какие клиники он сдавал сперму.



Она также требует, чтобы вся его сперма, хранящаяся на складе, была уничтожена, если только она не будет предназначена для женщины, у которой уже есть один из его детей.