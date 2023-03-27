Пэрис Хилтон выразила надежду, что ее сын «не захочет быть в центре внимания», когда вырастет

Хилтон и ее муж, Картер Роум, объявили о рождении своего сына от суррогатной матери в январе.



Пэрис Хилтон сказала, что не хочет, чтобы ее сын пошел по ее стопам, и надеется, что "он будет ботаником, как его отец".



В интервью Адаму Уайту из The Independent, опубликованном в субботу, светская львица рассказала о славе, травмах и своей новой книге "Пэрис: Мемуары", которая вышла 14 марта.



Она также поделилась тем, чего хочет для своего новорожденного сына Феникса Бэррона Хилтона Реума, когда он вырастет. Хилтон и ее муж, венчурный капиталист Картер Реум, объявили в январе, что приняли ребенка через суррогатную мать.



"Я нервничаю, когда думаю о том, что он будет подростком и захочет ли он прокрасться ночью", - сказала она со смехом, согласно изданию. "И я надеюсь, что он не захочет работать в этой индустрии, потому что это очень тяжело. Я надеюсь, что он будет ботаником, как его отец, и займется бизнесом, спортом или чем-то еще".



Она добавила, что "никогда не помешает" своему сыну делать то, что он хочет, но все же надеется, что он "не захочет быть в центре внимания".