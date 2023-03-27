Профессор Клифтон: Диетическая кола приводит к лишнему весу

По словам профессора Питера Клифтона, который руководил исследованием Университета Южной Австралии, за последние 20 лет число детей, употребляющих такие напитки, увеличилось на 200 процентов, а взрослых - на 54.

Искусственные подсластители могут также изменить кишечные бактерии, что приводит к увеличению веса и риску диабета 2 типа. Они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсультов и деменции у пожилых людей.

Одно из исследований показало, что замена на подслащенные сахаром напитки или фруктовые соки снизила риск развития диабета 2 типа на 5-7%, поэтому лучшим вариантом является здоровое питание, которое включает в себя цельное зерно, молочные изделия и морепродукты, бобовые, овощи, фрукты и обычную воду.

Связь между некалорийными напитками и увеличением веса также увидели ученые из Массачусетской больницы общего профиля. Они обнаружили, что продукт расщепления в подсластителе аспартаме нарушает обмен веществ.

Таким образом, хотя заменители сахара предназначены для стимулирования потери веса и снижения частоты метаболического синдрома, ряд клинических и эпидемиологических исследований показали, что эти продукты не очень хорошо работают и могут даже ухудшить ситуацию.

Аспартам блокирует кишечный фермент, который предотвращает ожирение, диабет и метаболический синдром.

В итоге у человека появляются нежелательные лишние килограммы и возникают проблемы со здоровьем.