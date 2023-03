Кортни Кокс рассказала, что ее 18-летняя дочь Коко называет ее посты в Instagram глупыми

Кортни Кокс поделилась тем, как ее 18-летняя дочь Коко относится к Instagram своей знаменитой мамы в статье, опубликованной в пятницу в Financial Times.



"Она называет это... как это слово? "Cheugy". Я не знаю, что это значит, но я уверена, что это значит: "Не публикуй это!". Но она очень гордится мной, когда я снимаюсь в таком фильме, как "Крик", - сказала Кокс изданию.



По данным The New York Times, "cheugy" может использоваться для описания человека, который "устарел" или "слишком старается".



Кокс, у которой более 12 миллионов подписчиков на Instagram, недавно порадовала поклонников постом, в котором воссоздала наряды поколения Z и спросила: "Я правильно выгляжу?".