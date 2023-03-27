Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь быть тут», — написал глава киевского режима в официальном Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Зеленский в ходе ранее необъявленного визита вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своём аккаунте Twitter сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита на Днепровскую ГЭС, расположенную в городе Запорожье.