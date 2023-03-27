Законодатель, предложивший законопроект о запрете Skittles, не пытается запретить сами продукты

Это произошло после того, как ЕС запретил некоторые добавки, такие как диоксид титана, содержащиеся в популярных конфетах.



Законодатель, выступивший автором законопроекта, который запрещает химические вещества, содержащиеся во множестве продуктов питания, включая такие конфеты, как Skittles, сказал, что цель законопроекта - не "убрать товары с полок", а заставить компании подкорректировать свои рецепты.



Член Ассамблеи Калифорнии Джесси Габриэль рассказал Insider, что AB418 - запрещающий продажу, производство и распространение в Калифорнии любых продуктов, содержащих диоксид титана, красный краситель № 3, бромат калия, пропилпарабен и бромированное растительное масло - похож на недавно принятый закон ЕС, запрещающий определенные добавки в продаваемых там продуктах.



"Идея заключается в том, чтобы заставить производителей внести небольшие изменения в свои рецепты, чтобы убрать из продуктов эти токсичные химикаты", - сказал Габриэль в интервью Insider.