Смертоносный циклон Фредди может оказаться самым продолжительным и энергичным штормом за всю историю наблюдений

Впервые "Фредди" был назван 6 февраля после того, как сформировался у северного побережья Австралии. С тех пор он прошел более 5 000 миль (8 000 км) через южную часть Индийского океана в юго-восточную Африку, где, по данным Всемирной метеорологической ассоциации (WMA), он, наконец, утих.



Повредив инфраструктуру на островах Маврикий и Реюньон, которые избежали прямого удара, "Фредди" впервые вышел на сушу 21 февраля, пронесясь над островным государством Мадагаскар. Затем, 23 февраля, шторм вышел на сушу в Мозамбике, после чего ненадолго отошел в море, где снова едва миновал Мадагаскар, а затем снова развернулся и 11 марта снова обрушился на Мозамбик, а также Малави и Зимбабве.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в результате "Фредди" погибли по меньшей мере 148 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести, и число погибших может возрасти.