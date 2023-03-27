Выращивание белокочанной капусты на своём огороде, секреты от бывшего агронома

Семена перед посадкой можно замочить в марганцовке в слабом растворе на 15-20 минут, затем чуть чуть подсушиваю и высеваю в любую ёмкость, в ящик или контейнер.

Капуста очень быстро всходит в тёплых условиях и как только взойдёт убираю на светлый прохладный подоконник. В конце марта в начале апреля выношу в теплицу и там на ночь прикрываю.

Втеплице быстро растёт, не вытягивается, ей на много лучше, чем в домашних условиях. Главное, не забывать укрывать на ночь.Через две недели пикирую по одному саженцу в стаканчики.

В середине мая высаживаю на грядки на улицу, делаю лунки, добавляю туда поллитры перегноя и стакан золы, всё тщательно перемешиваю и каждую лунку проливаю слабым раствором марганцовки, затем вытряхиваю капусту из стаканчика и всем комом помещаю в лунку. После посадки капусту прикрываю, чтобы защитить от вредителей и лучшей приживаемости рассады.

После высадки рассады подкармливаю настоем травы, или настоем куриного помёта. Просеянной древесной золой опудриваю несколько раз за сезон, для отпугивания вредителей и как подкормка для капусты, после дождей или поливаю из лейки, а затем опудриваю. Когда начнут завязываться кочаны подкармливаю борной кислотой 2 гр на 10 литров воды, борную кислоту вначале растворяю в тёплой воде.