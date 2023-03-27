Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер призывает укреплять общие позиции, а не разногласия

Касаясь финансовой архитектуры, президент Доминиканской Республики сказал: "Это предложение должно быть одобрено всеми нами (...) Если мы не объединимся, мы потеряем возможность добиться конкретной выгоды для наших стран".

В вопросе продовольственной безопасности, предупредил он, "мы не можем позволить себе сделать ни одного шага назад".

Окружающая среда, финансовая архитектура и продовольственная безопасность "будут определять будущее всей Иберо-Америки".

Вопрос цифровизации "стучится в наши двери с чрезвычайной срочностью", сказал Абинадер, призвав к инклюзивному подходу, способствующему сотрудничеству.