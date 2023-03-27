Министры Перу едут на север, чтобы оказать помощь в связи с проливными дождями



Помимо глав министерств обороны и жилищного строительства Хорхе Чавеса и Хании Перес де Куэльяр, соответственно, в группу исполнительной власти также входят заместитель министра территориального управления Пауль Кайгуара и глава Национального института гражданской обороны (Indeci) Карлос Мануэль Яньес.



ПКМ сообщил, что во время его пребывания в Пьюре "состоится встреча с многопрофильной командой для проведения диагностики и принятия необходимых мер".



Президент страны Дина Болуарте распорядилась отправить делегацию на север в субботу, во время виртуального заседания Национального совета по управлению рисками стихийных бедствий (Conagerd), на котором правительство согласилось объявить департаменты Тумбес, Пьюра и Ламбаеке в состоянии чрезвычайного положения пятого уровня.