Ярость природы на пострадавшие от землетрясения общины в Эквадоре

Вот что рассказали EFE жители Буэна-Виста, Кончаль и Пуэрто-Ла-Крус на острове Мондрагон, рядом с Пуной, а также Чупадор-Чико в соседнем устье реки, эпицентре землетрясения магнитудой 6,5, которое разрушило эту область юго-восточного Эквадора и сила которого ощущалась даже в северном Перу и южной Колумбии.



Спустя неделю после землетрясения опустошение, вызванное подземными толчками, усугубилось наводнением, вызванным повышением уровня моря из-за прилива, который поднял уровень воды до уровня пояса.



Хотя это явление повторяется во многих прибрежных районах, например, в самом городе Гуаякиль, в рыбацких общинах на севере региона ситуация усугубляется постоянным запустением, жертвой которого они стали.



Землетрясение обнажило эту заброшенность и повергло население в тревогу, которое взывает о любой помощи.