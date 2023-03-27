Два кубинца прибывают в Ки-Уэст в США на моторном дельтаплане

Адам Линхартд, пресс-секретарь офиса шерифа округа Монро, сообщил, что два кубинских гражданина, о которых, по его словам, у него нет никакой информации, были переданы пограничному патрулю.



Прибытие произошло примерно в 10.30 по местному времени (14.30 GMT), и кубинцы, очевидно, не испытали никаких проблем во время полета.



Пограничный патруль ограничился сообщением о задержании двух мигрантов в своих сетях, не сообщив подробностей и поблагодарив офис шерифа Монро за сотрудничество.



Туристический остров Ки-Уэст расположен в ста милях (160 км) от Кубы и, как и остальные острова Флорида-Кис, является местом, где высаживаются примитивные лодки, на которых они покидают соседнюю страну.



Прибытие по воздуху, как сегодня, не является обычным явлением.



В октябре 2002 года кубинский пилот за штурвалом старого одномоторного самолета российского производства "Антонов" приземлился в учебно-переходном аэропорту Дейд-Колье, расположенном посреди обширных водно-болотных угодий Эверглейдс.