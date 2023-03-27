Луис Арсе призывает обеспечить доступ к здоровому питанию и воде как к правам человека

"Доступ к здоровому питанию должен быть правом, а не привилегией немногих", - сказал Арсе, который, чтобы гарантировать его, считает "императивным" гарантировать работу мелких производителей.



Боливия, по его словам, подтвердила право на питьевую воду и базовые санитарные условия и выступает в международных организациях за то, чтобы это право было объявлено правом человека, в мире, который "не стал прежним" после пандемии, последствия которой "сохраняются в наших народах".

"Мы сталкиваемся с множественным и системным капиталистическим кризисом" на всех уровнях, предупредил президент, который особенно затрагивает коренные народы.

Он подчеркнул, что климатический кризис также требует "срочных и эффективных мер".