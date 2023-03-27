Число погибших в результате торнадо в штатах Миссисипи и Алабама в США возросло до 26 человек

Смерчи произошли в округах Шарки, Хамфрис, Кэрролл и Монро. Власти также обнаружили четырех человек, которые считались пропавшими без вести.



MSEMA сообщило, что несколько правительственных агентств работают над спасательными операциями.



Между тем, по данным местных СМИ, в Алабаме был один смертельный случай.



Национальная метеорологическая служба заявила, что в воскресенье существует повышенный риск сильных гроз в восточной части Луизианы, южной Миссисипи и южной Алабаме.