Смерчи произошли в округах Шарки, Хамфрис, Кэрролл и Монро. Власти также обнаружили четырех человек, которые считались пропавшими без вести.
MSEMA сообщило, что несколько правительственных агентств работают над спасательными операциями.
Между тем, по данным местных СМИ, в Алабаме был один смертельный случай.
Национальная метеорологическая служба заявила, что в воскресенье существует повышенный риск сильных гроз в восточной части Луизианы, южной Миссисипи и южной Алабаме.
Число погибших в результате торнадо в штатах Миссисипи и Алабама в США возросло до 26 человек
16:47 2023-03-27
Согласно последним данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Миссисипи (MSEMA), число погибших возросло до 25 человек.
Смерчи произошли в округах Шарки, Хамфрис, Кэрролл и Монро. Власти также обнаружили четырех человек, которые считались пропавшими без вести.