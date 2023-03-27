Крупный пожар на востоке Испании выходит из-под контроля через два дня после возникновения

Региональные спасательные службы сообщили в Твиттере, что огонь уже охватил 3 900 гектаров и периметр 35 километров.



"Огонь продолжает быть очень прожорливым, и его тушение очень сложное", - говорится в их сообщении в Твиттере.



Около 1500 жителей района Вильянуэва-де-Вивер, в 90 км к северу от Валенсии, которые были выселены в пятницу, до сих пор не могут вернуться в свои дома, согласно тому же источнику.



"Очевидно, что пожар не стабилизировался, поскольку он продолжается с большой силой, учитывая, кроме того, что погодные условия практически летние", - заявил президент Валенсийского региона Ксимо Пуиг в эфире общественного вещателя RTVE.



В 2022 году, в особенно тяжелый пожароопасный год в Европе, Испания была самой пострадавшей страной, где произошло почти 500 пожаров, которые уничтожили более 300 000 гектаров, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS).