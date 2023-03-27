Начальник колумбийской полиции утверждает, что проводил экзорцизм для поимки преступников

Из своего кабинета, окруженного распятиями, девственницами и другими католическими символами, генерал Генри Санабрия заверил, что молитва и экзорцизм помогли полиции противостоять более чем полувековому вооруженному конфликту.



В качестве примера глава ведомства привел операции, в ходе которых были убиты кокаиновый барон Пабло Эскобар (1993), главный лидер партизан FARC Альфонсо Кано (2011) и его военный начальник, известный как "Моно Джоджой" (2010), и другие.



"Существование дьявола несомненно. Я видел его, я воспринимал его", - сказал Санабрия в интервью журналу Semana в беседе, в которой каждый раз, когда он использовал слова, намекающие на дьявола, он совершал крестное знамение.



Его заявления, полные библейских стихов, вызвали пожар в социальных сетях в светской стране с католическими традициями.



Генерал утверждал, что преступники используют "колдовство", и рассказывал анекдоты, в которых офицер в форме "стрелял во время молитвы и сбил" одного из них.