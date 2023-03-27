Hyundai Sonata 2024 года выпуска приобретает новый свежий облик

Покупатели, с другой стороны, возможно, не были убеждены.

Боссы компании подозревают, что нестандартная внешность Sonata стала одним из факторов неудачных продаж седана в США и Южной Корее. С 2004 по 2018 год продажи Sonata в США превышали шестизначные цифры, а с 2010 по 2016 год они были близки к 200 000 годовых продаж или превышали их.

В 2022 году дилеры здесь продали всего 55 131 единицу. На фоне сообщений о том, что девятого поколения Sonata не будет, Hyundai дает нынешнему автомобилю еще один шанс произвести впечатление с помощью новых передних и задних клипов и обновленного интерьера.



Язык дизайна под названием Sensuous Sportiness здесь просто "Спортивность". Бесшовный горизонт фонаря" устанавливает новое отношение, и он, и решетка радиатора под ним проходят по всей ширине автомобиля.

Стандартная Sonata и N-Line выглядят четкими и подтянутыми, с фарами, помещенными в черные вставки, переходящие в общий дизайн фасции.