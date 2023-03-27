Хумза Юсаф побеждает в гонке за место Стерджен в качестве следующего лидера Шотландии

37-летний практикующий мусульманин сменит Николу Стерджен на посту лидера правящей Шотландской национальной партии (ШНП) и, при условии голосования в шотландском парламенте, возглавит полуавтономное правительство.



Излагая свои цели, Юсаф сказал, что сосредоточится на преодолении кризиса стоимости жизни и будет вновь добиваться независимости.



"Народ Шотландии нуждается в независимости сейчас больше, чем когда-либо прежде, и мы будем тем поколением, которое ее обеспечит", - сказал он в Эдинбурге после подведения итогов.



Победа Юсафа была подтверждена на столичном поле для регби "Мюррейфилд" после шестинедельной кампании, в ходе которой три кандидата большую часть времени критиковали достижения друг друга в серии личных нападок.



Единство ШНП, которое было одной из ее сильных сторон, разрушилось из-за споров о том, как добиться проведения второго референдума о независимости и как лучше провести социальные реформы, такие как права трансгендеров.