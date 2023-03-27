Огромный урожай перца: каких ошибок надо избежать, чтобы его получить

Без перца трудно представить себе практически любой огород. Тем временем большой урожай такой культуры снимают не все: растение болеет, мало плодоносит или страдает от вредителей. Как избежать проблем при выращивании этого овоща? Каких ошибок нельзя допустить?

Ранняя высадка рассады

В открытый грунт высаживать рассаду перца нужно тогда, когда земля и воздух хорошо прогреются, обычно это - конец мая. Если по каким-то причинам решили высадить пораньше, растение нужно укрыть двойным агроволокном.

Перец теплолюбив, и весенние перепады температур могут вызвать у него стресс и затормозить в развитии. После высадки для повышения иммунитета можно обработать рассаду препаратами Эпин или Циркон.

Загущенная посадка

Снижают урожайность недостаток света и плохая проветриваемость. Плоды мельчают, растения часто поражаются болезнями. Оптимально сажать перец в ряду в 40 см друг от друга, а расстояния между рядами должны быть 50-60 см.

Нерегулярный полив

Нельзя допускать, чтобы грунт пересыхал - в таком случае растения могут сбросить цвет и завязь. Поливать нужно регулярно - теплой водой под корень. После поливов и дождей нужно немного подрыхлить. Если грядку замульчировать, эту процедуру можно исключить.

Не забывать о подкормке

Первую подкормку нужно провести через пару недель после высадки рассады - раствором куриного помета. Затем через каждые 2 недели питать перцы зеленой бродилкой (1кг зеленой травы на 10 л воды) либо раствором куриного помета.

В период цветения и налива плодов каждую неделю подкармливать древесной золой (1 стакан на 10 л воды). Если использовать минеральные удобрения, тогда подкармливать можно реже - раз в 2 недели.

В период активного роста плодов один раз подкормить гуматом калия. Все подкормки проводить вечером по влажной почве.

Формировка кустов

Когда растение поднимется до 30 см, нужно убрать от корневой шейки все пасынки и листья - до первой развилки на стебле. А также - убрать так называемый «коронный цветок» в основании данной развилки.

Очень важно помнить и о профилактике заболеваний - фитофтороза, сухой пятнистости, белой гнили и т.д. Для этого достаточно трех обработок препаратами Фитоспорин, МикоХеп и Триходермин, чередуя их.