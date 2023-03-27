Первые 11 лет своей жизни Фрост провел в Сан-Франциско, пока его отец, журналист Уильям Прескотт Фрост-младший, не умер от туберкулеза, сообщает Biography.com.
После его смерти Фрост, его мать и сестра переехали к бабушке и дедушке в Лоуренс, штат Массачусетс.
По данным Poetry Foundation, переезд стал для Фростов фактически возвращением на родину, поскольку их предки были родом из Новой Англии.
В 1892 году Фрост окончил среднюю школу Лоуренса. Он был назван "поэтом класса" и стал содиректором школы вместе со своей будущей женой Элинор Уайт.
В этот день в истории, 27 марта 1874 года, в Сан-Франциско родился американский поэт Роберт Фрост
16:53 2023-03-27
Великий поэт Роберт Ли Фрост родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в этот исторический день, 26 марта 1874 года.
Первые 11 лет своей жизни Фрост провел в Сан-Франциско, пока его отец, журналист Уильям Прескотт Фрост-младший, не умер от туберкулеза, сообщает Biography.com.