В этот день в истории, 27 марта 1874 года, в Сан-Франциско родился американский поэт Роберт Фрост

16:53 2023-03-27

Великий поэт Роберт Ли Фрост родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в этот исторический день, 26 марта 1874 года.

Первые 11 лет своей жизни Фрост провел в Сан-Франциско, пока его отец, журналист Уильям Прескотт Фрост-младший, не умер от туберкулеза, сообщает Biography.com.

После его смерти Фрост, его мать и сестра переехали к бабушке и дедушке в Лоуренс, штат Массачусетс.

По данным Poetry Foundation, переезд стал для Фростов фактически возвращением на родину, поскольку их предки были родом из Новой Англии.

В 1892 году Фрост окончил среднюю школу Лоуренса. Он был назван "поэтом класса" и стал содиректором школы вместе со своей будущей женой Элинор Уайт.