Более высокие процентные ставки, низкий уровень занятости и надвигающаяся рецессия угрожают кредитным портфелям.
Потрясения в банковском секторе могут распространиться на рынки жилья и коммерческой недвижимости, предупредил Элон Маск.
"Это, безусловно, самая серьезная надвигающаяся проблема", - написал он в Твиттере в субботу. "Ипотека тоже".
Генеральный директор Tesla, Twitter и SpaceX ответил на статью The Kobeissi Letter, в которой говорится, что в ближайшие пять лет будет погашено рекордное количество долгов по коммерческой недвижимости на сумму 2,5 триллиона долларов.
Многие заемщики могут объявить дефолт по этим кредитам в условиях резкого повышения процентных ставок, снижения уровня заполняемости помещений, ужесточения финансирования и давления на цены активов по мере роста опасений рецессии. Около 70% долгов по кредитам на приобретение недвижимости в США находятся в руках небольших банков, что грозит им крупными убытками в случае дефолта, говорится в комментарии "Рынки".
Илон Маск забил тревогу по поводу ипотеки и коммерческой недвижимости
Глава компании Tesla предупредил, что банки могут пострадать от резкого роста дефолтов и снижения цен на активы.
Более высокие процентные ставки, низкий уровень занятости и надвигающаяся рецессия угрожают кредитным портфелям.
-
-
-
-
-
17:00
Иван Ободов
Вот как часто авиакомпании заменяют реактивные двигатели на пассажирских самолетах
Самолеты, которые перевозят сотни миллионов пассажиров из аэропорта в аэропорт по всему миру, должны обслуживаться надлежащим образом для обеспечения безопасности всех находящихся на борту и оптимальной экономии топлива.
-
16:59
Иван Ободов
Для судей Верховного суда США ужесточены правила отчетности о бесплатных поездках и подарках
Согласно новым правилам, судьи Верховного суда США и федеральные судьи теперь должны в большей степени раскрывать информацию о любых бесплатных поездках, обедах или подарках, которые они получают.
-