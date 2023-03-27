Илон Маск забил тревогу по поводу ипотеки и коммерческой недвижимости

Более высокие процентные ставки, низкий уровень занятости и надвигающаяся рецессия угрожают кредитным портфелям.



Потрясения в банковском секторе могут распространиться на рынки жилья и коммерческой недвижимости, предупредил Элон Маск.



"Это, безусловно, самая серьезная надвигающаяся проблема", - написал он в Твиттере в субботу. "Ипотека тоже".



Генеральный директор Tesla, Twitter и SpaceX ответил на статью The Kobeissi Letter, в которой говорится, что в ближайшие пять лет будет погашено рекордное количество долгов по коммерческой недвижимости на сумму 2,5 триллиона долларов.



Многие заемщики могут объявить дефолт по этим кредитам в условиях резкого повышения процентных ставок, снижения уровня заполняемости помещений, ужесточения финансирования и давления на цены активов по мере роста опасений рецессии. Около 70% долгов по кредитам на приобретение недвижимости в США находятся в руках небольших банков, что грозит им крупными убытками в случае дефолта, говорится в комментарии "Рынки".