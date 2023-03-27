Армия снимает объявления о наборе после ареста Джонатана Майорса

Майорс, который, по словам властей, был арестован в субботу в Нью-Йорке по обвинению в удушении, нападении и домогательстве, был рассказчиком двух рекламных роликов в центре более широкой рекламной кампании, которая стартовала в начале баскетбольного турнира NCAA "Мартовское безумие".



Руководство армии надеялось, что популярность звезды недавно вышедших фильмов "Крид III" и "Человек-муравей и Оса: Квантумания", поможет им привлечь молодежную аудиторию.



В заявлении, сделанном в воскресенье, Управление маркетинга армии сообщило, что армия знает об аресте Майорса и "глубоко обеспокоена обвинениями". Оно добавило, что хотя Майорс "невиновен, пока его вина не доказана, благоразумие диктует нам снять нашу рекламу до завершения расследования этих обвинений".