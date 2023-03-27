Оппозиция срывает работу парламента Индии после отстранения Ганди от должности

Сотни сторонников партии Ганди Конгресс провели демонстрацию в центре Нью-Дели, десятки были задержаны полицией.

Законодатели из 18 оппозиционных партий также провели совместную акцию протеста у здания парламента, надев черные одежды в знак траура и размахивая плакатами, предупреждающими, что индийская демократия находится в опасности.



Изгнание Ганди в пятницу произошло через день после того, как местный суд признал его виновным в клевете и приговорил к двум годам тюрьмы за высмеивание фамилии Моди в предвыборной речи в 2019 году.

Действия против Ганди, правнука первого премьер-министра Индии, были широко осуждены противниками Моди как нападки на демократию и свободу слова со стороны правительства, стремящегося подавить инакомыслие.

Его исключение из парламента также нанесло серьезный удар по партии Конгресс в преддверии национальных выборов в следующем году.