Китайские «Танки» уже на дорогах России и на российских номерах

Как отмечает ресурс, посвященный продажам авто, часть партии пока не удалось реализовать по подписке на сайте производителя.

На сайте поставщика отмечается, что официальные продажи на российском рынке еще предстоят, но первые подписчики уже получили зарезервированные экземпляры и зарегистрировали в ГИБДД.

Фото было “Танка” на российских номерах было сделано в Тульской области, где расположен завод Great Wall.

Официально прием заявок на «Танки» стартует 12 апреля при стартовой цене машины в размере 5,099 млн рублей.