Еще один пакистанский суд защищает экс-премьера Имрана Хана от ареста

Полиция обвинила отстраненного от власти премьера в подстрекательстве к насилию в нескольких случаях столкновений его сторонников с силами безопасности в этом месяце.



Последняя отсрочка для Хана пришла на фоне политического кризиса в Пакистане, в результате которого бывшая звезда крикета, ставший исламистским политиком, противостоит правительству своего преемника Шахбаза Шарифа и выливается в насилие на улицах.



Хан был отстранен от власти в результате голосования в парламенте по вопросу о недоверии в апреле прошлого года. С тех пор против 70-летнего лидера оппозиции было возбуждено более 100 судебных дел, в том числе по обвинению в терроризме, подстрекательстве к насилию и взяточничестве во время пребывания у власти.



Он безуспешно проводит кампанию за досрочные выборы и бездоказательно утверждает, что существуют многочисленные заговоры с целью его убийства.



В понедельник Высокий суд Исламабада постановил, что Хан не может быть арестован - по крайней мере, еще в течение недели - по семи отдельным делам в связи со столкновениями между его сторонниками и полицией у здания суда в столице Пакистана 18 марта, где Хан должен был выступать по обвинению в коррупции.