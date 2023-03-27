Генеральный директор Ferrari приветствует европейский компромисс по электронному топливу

Это решение даст роскошному итальянскому автопроизводителю "большую свободу в плане производства", сказал генеральный директор Бенедетто Винья на пресс-конференции Reuters.



Ferrari, которая славится своими мощными бензиновыми двигателями, уже производит подключаемые гибридные автомобили и обещала свой первый полностью электрический автомобиль к 2025 году.



Винья сказал, что новая электрическая модель будет "уникальным автомобилем", но не стал вдаваться в подробности, добавив, что "сохранение тайны - это часть рецепта".



Он сказал, что ожидает снижения цен на электронное топливо по мере его разработки в ближайшие годы, и добавил, что Ferrari планирует придерживаться своих планов по электрификации.



Представляя в прошлом году свой новый бизнес-план, Ferrari заявила, что к 2030 году полностью электрические и гибридные модели будут составлять 80% моделей в ее модельном ряду, а 20% по-прежнему будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания.