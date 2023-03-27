Сотрудники Лувра блокируют входы в рамках пенсионного протеста

Десятки сотрудников Лувра заблокировали вход, что заставило музей объявить о временном закрытии.



Демонстранты развернули транспаранты и флаги перед знаменитой пирамидой Лувра, где президент Эммануэль Макрон праздновал свою победу на президентских выборах в 2017 году. Они требовали отмены нового пенсионного закона, который повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет.



Отделение шоу-бизнеса, радиовещания и культуры профсоюза CGT разместило в Твиттере изображение Моны Лизы со старческим и морщинистым лицом со словами: "64 - это "нет"!



Акция проходит накануне еще одной общенациональной акции протеста против законопроекта, запланированной на вторник, и в то время, когда Макрон проводит встречу с премьер-министром Элизабет Борн, чтобы обсудить дальнейшие действия. Лувр всегда закрыт по вторникам, поэтому сотрудники провели акцию протеста на день раньше.