Журнал Английский сад представил 10 лучших цветочных луковиц, которые стоит высадить в саду

Наши 10 лучших ароматных весенних луковиц привнесут в сад дополнительное измерение в это особое время года, пишет Английский сад.

В этот момент каждое цветение приносит радость, а тем более, если оно не только красочно и декоративно, но еще и ароматно.

Весна по-настоящему наступила, когда появляются подснежники, крокусы и ранние нарциссы. С наступлением весны луковицы становятся более красочными, к ним присоединяются тюльпаны, гиацинты и колокольчики.

Нарцисс Герань «Герань» — это нарцисс Tazetta, так что душистые цветы почти предрешены; в эту ароматную группу также входят такие фавориты, как «Minnow» и «Silver Chimes». Его стебли несут несколько цветков, каждый с чисто белыми лепестками и центральной трубкой темно-оранжевого цвета с оттенком яичного желтка — идеально подходит для срезки для гроздей, чтобы принести в дом, если есть место для роста. «Герань» — это сорт семейной реликвии, который датируется примерно 1930 годом, с бонусом устойчивости к вниманию кроликов и оленей. Осенью высаживайте спящие луковицы в хорошо дренированную почву.

Крокус sieberi 'Триколор' Это универсальный крокус, который хорошо себя чувствует на газонах, где трехцветные цветы образуют ковер из лиловых, белых и золотых цветов, в группах в бордюрах или в небольших контейнерах. Посаженные в горшок, их аромат будет легче оценить — переместите их ближе к носу, превратив в звезду весны на столике в патио. «Триколор» цветет в начале марта, но убедитесь, что он находится в солнечном месте, чтобы цветы широко раскрывались и раскрывали цвета внутри.

Галантус С. Арнотт Многие подснежники имеют слабый аромат — часто более заметный, если принести в дом букет, — но сорт 'S. Arnott' - один из самых ароматных. Его цветы источают медовый аромат, хотя некоторые люди считают, что он больше похож на миндаль. В любом случае, если цветы приносят в помещение, это более заметно, так что выберите букет для кухонного стола и наслаждайтесь дебатами. Лучше всего сажать «в зелени» , закажите сейчас и посадите луковицы по отдельности или парами. Вскоре они соберутся в комки.

Тюльпан 'Mr Van der Hoef' Этот пышный тюльпан со слоями ярких канареечно-желтых лепестков, которые придают цветам вид пионов, обладает невероятно сильным ароматом. К счастью, его крепкие стебли хорошо поддерживают большие цветы — когда они полностью раскрыты, их диаметр может достигать 10 см. Действительно сорт, выдержавший испытание временем, он был введен в культуру до 1900 года. Отличный кандидат для выращивания в контейнерах, объедините его с голубыми мускари и желтыми анютиными глазками для красочной весенней экспозиции.

Тюльпан 'Балерина' Тюльпаны достаточно великолепны, если судить по цвету и форме, но, если добавить в смесь аромат, они станут королевами весны. Тюльпаны с цветками апельсина и абрикоса, кажется, имеют более высокую склонность к аромату; темно-оранжевый 'Балерина' с цветками лилии обладает пьянящим, похожим на фрезию ароматом. Альтернативы аналогичного цвета включают «Prinses Irene», «Brown Sugar» и «Apricot Beauty», все со сладким ароматом. Сажайте луковицы тюльпанов поздно, начиная с ноября, чтобы свести к минимуму риск пожара тюльпанов.

Конваллария махалис Цветы ландыша обладают самым прекрасным ароматом; они были традиционной частью французского Праздника Мюге Первомая, когда их букеты дарят любимым, начиная с 16 века. Сухие луковицы могут быть темпераментными и сложными в выращивании — гораздо проще выпросить комок у друга, у которого они уже есть. Они распространяются неглубокими побегами, но редко инвазивно, и поднимают вверх пучки свежайшей весенней листвы, среди которых приютились тонкие стебли белых колокольчиков.

Мускари «Золотой аромат» Идеально подходящий для горшков, этот нежный маленький виноградный гиацинт представляет собой мир, отличный от своего инвазивного родственника, ярко-синего M. armeniacum с беспорядочными листьями. 'Golden Fragrance' имеет бананово-желтые цветы с аккуратным темно-синим верхним узлом, покрывающим каждый цветонос. Ему нужен солнечный участок с очень хорошо дренируемой почвой — идеальным домом будет альпинарий или неглубокие контейнеры с песчаным компостом из луковиц — и в марте и апреле он произведет свои очень ароматные цветы.

Гиацинт восточный Выращивание гиацинтов в помещении стало настолько сильной рождественской традицией, что легко забыть о выращивании гиацинтов в саду. Тем не менее, они, вероятно, являются самыми сильными ароматными весенними луковицами и представлены в такой восхитительной гамме мягких пастельных цветов, а также в более смелых оттенках, что стыдно не сделать этого. Высаживайте спящие луковицы осенью или высаживайте отработанные луковицы после того, как они отцвели. Их твердые шипы прекрасно смотрятся с пенистыми партнерами, такими как незабудки.

Нарцисс поэтический вар Фазаний глаз - нарцисс, который цветет так поздно по сравнению с другими нарциссами, что легко провести большую часть весны, с тревогой проверяя их и беспокоясь о том, что их цветы никогда не появятся. Тем не менее, они всегда так делают: их тонкие бутоны раскрываются в конце мая, обнажая загнутые назад, чисто белые лепестки и крошечную центральную трубку золотисто-желтого цвета с тонкими красными кольцами. Аромат восхитительный, сладкий и удивительно сильный из такого неожиданного источника. Осенью высаживайте ряды этих луковиц на бордюрах или в более длинной траве.