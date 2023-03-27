Журнал Английский сад представил 10 лучших цветочных луковиц, которые стоит высадить в саду

Весна по-настоящему наступила, когда появляются подснежники, крокусы и ранние нарциссы. С наступлением весны луковицы становятся более красочными, к ним присоединяются тюльпаны, гиацинты и колокольчики.
В этот момент каждое цветение приносит радость, а тем более, если оно не только красочно и декоративно, но еще и ароматно.
Наши 10 лучших ароматных весенних луковиц привнесут в сад дополнительное измерение в это особое время года, пишет Английский сад.
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Нарцисс Герань
«Герань» — это нарцисс Tazetta, так что душистые цветы почти предрешены; в эту ароматную группу также входят такие фавориты, как «Minnow» и «Silver Chimes».
Его стебли несут несколько цветков, каждый с чисто белыми лепестками и центральной трубкой темно-оранжевого цвета с оттенком яичного желтка — идеально подходит для срезки для гроздей, чтобы принести в дом, если есть место для роста.
«Герань» — это сорт семейной реликвии, который датируется примерно 1930 годом, с бонусом устойчивости к вниманию кроликов и оленей. Осенью высаживайте спящие луковицы в хорошо дренированную почву.
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Крокус sieberi 'Триколор'
Это универсальный крокус, который хорошо себя чувствует на газонах, где трехцветные цветы образуют ковер из лиловых, белых и золотых цветов, в группах в бордюрах или в небольших контейнерах.
Посаженные в горшок, их аромат будет легче оценить — переместите их ближе к носу, превратив в звезду весны на столике в патио.
«Триколор» цветет в начале марта, но убедитесь, что он находится в солнечном месте, чтобы цветы широко раскрывались и раскрывали цвета внутри.
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Галантус С. Арнотт
Многие подснежники имеют слабый аромат — часто более заметный, если принести в дом букет, — но сорт 'S. Arnott' - один из самых ароматных. Его цветы источают медовый аромат, хотя некоторые люди считают, что он больше похож на миндаль.
В любом случае, если цветы приносят в помещение, это более заметно, так что выберите букет для кухонного стола и наслаждайтесь дебатами.
Лучше всего сажать «в зелени» , закажите сейчас и посадите луковицы по отдельности или парами. Вскоре они соберутся в комки.
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Тюльпан 'Mr Van der Hoef'
Этот пышный тюльпан со слоями ярких канареечно-желтых лепестков, которые придают цветам вид пионов, обладает невероятно сильным ароматом.
К счастью, его крепкие стебли хорошо поддерживают большие цветы — когда они полностью раскрыты, их диаметр может достигать 10 см.
Действительно сорт, выдержавший испытание временем, он был введен в культуру до 1900 года. Отличный кандидат для выращивания в контейнерах, объедините его с голубыми мускари и желтыми анютиными глазками для красочной весенней экспозиции.
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Тюльпан 'Балерина'
Тюльпаны достаточно великолепны, если судить по цвету и форме, но, если добавить в смесь аромат, они станут королевами весны.
Тюльпаны с цветками апельсина и абрикоса, кажется, имеют более высокую склонность к аромату; темно-оранжевый 'Балерина' с цветками лилии обладает пьянящим, похожим на фрезию ароматом.
Альтернативы аналогичного цвета включают «Prinses Irene», «Brown Sugar» и «Apricot Beauty», все со сладким ароматом. Сажайте луковицы тюльпанов поздно, начиная с ноября, чтобы свести к минимуму риск пожара тюльпанов.
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Конваллария махалис
Цветы ландыша обладают самым прекрасным ароматом; они были традиционной частью французского Праздника Мюге Первомая, когда их букеты дарят любимым, начиная с 16 века.
Сухие луковицы могут быть темпераментными и сложными в выращивании — гораздо проще выпросить комок у друга, у которого они уже есть.
Они распространяются неглубокими побегами, но редко инвазивно, и поднимают вверх пучки свежайшей весенней листвы, среди которых приютились тонкие стебли белых колокольчиков.
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Мускари «Золотой аромат»
Идеально подходящий для горшков, этот нежный маленький виноградный гиацинт представляет собой мир, отличный от своего инвазивного родственника, ярко-синего M. armeniacum с беспорядочными листьями.
'Golden Fragrance' имеет бананово-желтые цветы с аккуратным темно-синим верхним узлом, покрывающим каждый цветонос.
Ему нужен солнечный участок с очень хорошо дренируемой почвой — идеальным домом будет альпинарий или неглубокие контейнеры с песчаным компостом из луковиц — и в марте и апреле он произведет свои очень ароматные цветы.
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Гиацинт восточный
Выращивание гиацинтов в помещении стало настолько сильной рождественской традицией, что легко забыть о выращивании гиацинтов в саду.
Тем не менее, они, вероятно, являются самыми сильными ароматными весенними луковицами и представлены в такой восхитительной гамме мягких пастельных цветов, а также в более смелых оттенках, что стыдно не сделать этого.
Высаживайте спящие луковицы осенью или высаживайте отработанные луковицы после того, как они отцвели. Их твердые шипы прекрасно смотрятся с пенистыми партнерами, такими как незабудки.
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Нарцисс поэтический вар
Фазаний глаз - нарцисс, который цветет так поздно по сравнению с другими нарциссами, что легко провести большую часть весны, с тревогой проверяя их и беспокоясь о том, что их цветы никогда не появятся.
Тем не менее, они всегда так делают: их тонкие бутоны раскрываются в конце мая, обнажая загнутые назад, чисто белые лепестки и крошечную центральную трубку золотисто-желтого цвета с тонкими красными кольцами.
Аромат восхитительный, сладкий и удивительно сильный из такого неожиданного источника. Осенью высаживайте ряды этих луковиц на бордюрах или в более длинной траве.
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Hyacinthoides non-scripta
Английские колокольчики (их можно узнать по цветам, которые свисают с одной стороны стебля) — это чудо, когда они устилают землю в сельской местности, но одинаково чувствуют себя как дома в богатой гумусом почве и в пятнистой тени под кустами и деревьями в садах.
Как и подснежники, их лучше всего сажать зелеными, поэтому их можно заказать уже сейчас для посадки весной.
У них сладкий, цветочный аромат, который, как известно, неуловим для парфюмеров — настоящий лучше всего.