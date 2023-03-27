Nature Ecology & Evolution: Микропластик портит пищеварительную систему морских птиц

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, эти отходы не только забивают или проходят через желудок, но и нарушают баланс всей пищеварительной системы.

Изучая пищеварительные тракты двух видов атлантических морских птиц, северного глупыша и буревестника Кори, исследователи обнаружили, что крошечные пластиковые частицы испортили их микробиом — сложный набор микроорганизмов, включая хорошие.

По сути, чем больше микропластика съедает птица, тем больше уменьшается количество желудочных бактерий, в основном полезных, и размножаются потенциально патогенные агенты.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, также показывает увеличение количества устойчивых к антибиотикам микробов и показывает, что некоторые типы микропластика также могут выделять химические вещества, нарушающие кишечный микробиом птиц.