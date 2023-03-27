Популярность Макрона резко упала, утверждает опрос BVA

Согласно опросу BVA для RTL, проведенному на фоне протеста против пенсионной реформы и опубликованному в понедельник, рейтинг популярности Эммануэля Макрона в марте упал на 6 пунктов по сравнению с февралем, при этом всего 28% респондентов высказались положительно о его работе.

Это самый низкий уровень, достигнутый главой государства на этом барометре с ноября 2018 года, в самом начале кризиса «желтых жилетов».

Премьер-министр Элизабет Борн также потеряла два очка за один месяц: 28% респондентов заявили, что хорошо относятся к ее действиям, что является ее худшим результатом с момента прихода в Матиньон в мае 2022 года.