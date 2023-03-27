Зеленский встретился с Гросси в Запорожье по вопросу зоны безопасности вокруг АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил войска на передовой на юго-востоке Запорожской области.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня с нашими военными», — написал Зеленский в понедельник в сообщении Telegram.

Зеленский также встретился с главой агентства ООН по ядерному регулированию МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Гросси написал в Твиттере, что встреча была «богатым обменом мнениями» о защите крупнейшей в Европе атомной электростанции и ее рабочей силы.

Запорожская АЭС находится близко к фронту, и во всем мире есть опасения, что атаки по ней могут привести к ядерной катастрофе.