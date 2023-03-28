Антонов: США намерены создать антироссийскую коалицию

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки высказался о планах Вашингтона в противостоянии с Москвой. По словам Антонова, Штаты намерены коалицию в области прав человека и использовать ее против России.

"В Вашингтоне стремятся сформировать коалицию в области прав человека, направленную против России", - приводит "Комсомольская правда" слова Антонова.

Также он заявил о том, что США якобы намерены самостоятельно распределять все мировые инновации в угоду своим интересам и делать это так, чтобы усугубить положение России.