Белый дом: Россия не перебросила в Беларусь ядерное оружие

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали заявления Российской Федерации о переброске на территорию Республики Беларусь тактического ядерного оружия.

По заявлению Белого дома, на данный момент переброска из России в Беларусь ядерных ракет не была зафиксирована. Также отмечается, что РФ не собирается его применять в ходе боев в Украине.

"США не видят переброску тактического ядерного оружия РФ в Беларусь, не считают, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине", - говорится в сообщении.

Также отметим заявление МИД РФ, в котором говорится, что переброска ядерных ракет в Беларусь происходит в рамках общей оборонной доктрины.