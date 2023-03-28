Джо Байден опозорился, пошутив о расстреле учеников в школе Нэшвилла

В американском городе Нэшвил девушка устроила стрельбу в христианской школе, убив не менее шести человек. Затем полиция застрелила преступницу. э

По поводу трагедии выступал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, однако, его выступление запомнилось людям отнюдь не обещанием борьбы с шутингом. ;

Джо Байден пошутил о том, что пришел туда, чтобы поесть мороженого.

"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой, я пришел, потому что здесь обещали мороженое. Вы думаете, я шучу? Я не шучу", - заявил Байден.

Едва ли такой юмор оценили родственники погибших и раненых в этой страшной трагедии.