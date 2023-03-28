Amnesty International осудила двойные стандарты Запада в отношении к беженцам и правам человека

Правозащитная организация требует, чтобы Европа относилась ко всем одинаково, и неоднократно обвиняла Израиль в «апартеиде».

«Решительный ответ Запада на агрессию России против Украины резко контрастирует с прискорбным отсутствием значимых действий по устранению серьезных нарушений со стороны некоторых из его союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Египет», — говорится в опубликованном ежегодном отчете правозащитной организации. в понедельник.

Тот факт, что Запад использует двойные стандарты, позволил Китаю, Египту и Саудовской Аравии избежать критики их послужного списка в области прав человека, подчеркнула Amnesty.

Двойные стандарты и неадекватная реакция на нарушения прав человека привели к безнаказанности и нестабильности во всем мире.

В частности, Amnesty International назвала «глубокое молчание в отношении ситуации с правами человека в Саудовской Аравии и бездействия против Египта».

Кроме того, организация говорит об отказе «противостоять израильской системе апартеида против палестинцев».

За последний год Amnesty подверглась критике со стороны западных правительств, политиков и известных публицистов за множество неточностей и предвзятых интерпретаций политики Израиля.