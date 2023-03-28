Москва обвиняет Запад в двойных стандартах в дебатах о ядерном оружии

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на наше сотрудничество с Беларусью в области военного использования атомной энергии может вызывать только удивление», — заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

НАТО представил концепцию совместных ядерных миссий, а США разместили ядерные бомбы в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, отметила спикер МИДа.

Напомним, что президент России Владимир Путин не исключил возможность создания на территории Союзного государства дополнительных носителей тактического ядерного оружия, не нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.