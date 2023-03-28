На Украину прибыли первые британские танки Challenger

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в понедельник, что он проинспектировал "новые поступления" в Вооруженные силы Украины: танки Challenger, а также немецкие боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Cougar и бронетранспортеры Stryker из США.

Британские танки Challenger «уже находятся в Украине», сообщила AFP пресс-секретарь Минобороны Украины.

«Год назад никто бы не ожидал такой мощной поддержки от наших партнеров», — написал Резников в Facebook.

Он назвал британские Challengers «военными произведениями искусства».

Незадолго до этого стало известно, что Германия поставила 18 Leopard 2 на Украину.