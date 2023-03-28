Беларусь вводит лицензирование на вывоз из страны зерновых

Белорусское информационное агентство БелТА сообщает о том, что в стране вводится временной лицензирование на вывоз за пределы Республики Беларусь зерновых. Решение принято постановлением Совета Министров от 24 марта 2023 года №207.

"Беларусь вводит временное лицензирование вывоза за пределы страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков", - говорится в сообщении БелТА.

Лицензии на вывоз зерновых будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом.