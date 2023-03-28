Ким Чен Ын заявил, что увеличит производство «военных ядерных материалов»

Эта последняя угроза со стороны Кима, которая перекликается с обещанием увеличить производство ядерного оружия «в геометрической прогрессии», которое прозвучало накануне запланированного прибытия авианосца ВМС США в Южную Корею.

После разговора с официальными лицами из Института ядерного оружия северокорейский лидер сказал, что Северная Корея должна быть готова применить свое ядерное оружие «в любом месте и в любое время», по словам представителя агентства ЦТАК.

Он также призвал чиновников «развивать производство ядерного материала военного назначения в долгосрочной перспективе, чтобы в полной мере реализовать план (...) по экспоненциальному увеличению ядерных арсеналов».