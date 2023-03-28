Саудовская Аравия: 20 человек погибли в результате аварии автобуса с паломниками

Авария, произошедшая в южной провинции Асир, подчеркивает постоянную проблему безопасности перевозки паломников в Мекку и Медину, два самых священных города ислама.

Опасность дорожных аварий наступает в первую неделю мусульманского месяца поста Рамадан, когда многие мусульмане совершают паломничество умра (малое паломничество), и за несколько месяцев до ежегодного паломничества хаджа.

«По предварительной информации, которую мы получили, число погибших в этой аварии достигло 20 человек, а общее число раненых — около 29 человек», — сообщила государственная телерадиокомпания «Аль-Эхбария».

Как отметил источник жертвами трагедии стали паломники «разных национальностей.