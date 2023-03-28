Саудовская Аравия: 20 человек погибли в результате аварии автобуса с паломниками

09:44 2023-03-28

Автобус с паломниками, направлявшимися в Мекку, загорелся после столкновения на мосту в понедельник, 27 марта, в результате чего 20 человек погибли и около 30 получили ранения, сообщает государственное телевидение Саудовской Аравии.

Авария, произошедшая в южной провинции Асир, подчеркивает постоянную проблему безопасности перевозки паломников в Мекку и Медину, два самых священных города ислама. 

Опасность дорожных аварий наступает в первую неделю мусульманского месяца поста Рамадан, когда многие мусульмане совершают паломничество умра (малое паломничество), и за несколько месяцев до ежегодного паломничества хаджа. 

«По предварительной информации, которую мы получили, число погибших в этой аварии достигло 20 человек, а общее число раненых — около 29 человек», — сообщила государственная телерадиокомпания «Аль-Эхбария». 

Как отметил источник жертвами трагедии стали паломники «разных национальностей.