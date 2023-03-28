Shaman поздравил 10-летнего Федора с государственной наградой За отвагу, пригласив его на свой концерт

Будучи в Брянской области на гастролях, Ярослав Дронов (Shaman) не забыл поздравить 10-летнего Федора с получением государственной награды "За отвагу" по приказу президента РФ Владимира Путина.

Мальчик проявил смелость во время нападения украинских военных и спас двоих детей. Это произошло 2 марта.

Shaman пригласил отважного Федора на свое выступление. Мальчик, его мама, младшая сестренка и, конечно, двое спасенных детей, Лена и Злата, были доставлены из своего села рядом с границей в Брянск, став почетными гостями на концерте Дронова.

На выступлении артист спел вместе с Федей, показал ему и другим детям, что происходит за кулисами, как идет подготовка к выходу на сцену.