В Беларуси на трассе М7 перевернулся автобус с пассажирами

Белорусское издание "Беларусь Сегодня" в своем официальном телеграм-канале сообщает о ДТП на трассе М7. Причиной стал неожиданно выпавший снег, который занес дорогу.

Во время движения пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной машиной, из-за чего съехал в кювет и перевернулся. На момент столкновения в нем находились водитель и 42 пассажира.

Как сообщает источник, ни водитель, ни пассажиры не получили серьезных повреждений.

"Автобус с пассажирами съехал в кювет на М7 после столкновения со снегоуборочной машиной. В автобусе, кроме водителя, ехали 42 пассажира. Пострадавших нет", - говорится в сообщении "СБ Беларусь Сегодня".