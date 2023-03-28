МИД Беларуси назвал причину размещения в стране ядерного оружия

Министерство иностранных дел Республики Беларусь прокомментировало размещение на территории страны российского ядерного оружия. Об этом сообщает "Беларусь Сегодня" в своем телеграм-канале.

Из заявления МИД Республики следует, что решение разместить в Беларуси тактическое ядерное вооружение продиктовано "беспрецедентным политическим, экономическим и информационным давлением" со стороны США, Европы и НАТО.

В МИДе назвали размещение ядерного оружия мерами по укреплению обороноспособности и безопасности белорусского государства.

Напомним, что в сети также появилось заявление и российского Министерства иностранных дел. В нем отмечалось, что данный шаг произведен в рамках белорусско-российской совместной оборонной доктрины.